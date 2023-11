Padova. Baby bulle picchiano una 14enne in piazza Duomo, sono state identificate: la vittima non è andata a scuola

PADOVA - Sono state identificate le due bulle che hanno preso di mira una 14enne, picchiata e umiliata in piazza Duomo. La vittima questa mattina, 13 novembre, non è andata a scuola e i genitori l'hanno portata da un medico per farla visitare. Non solo, stanno valutando se denunciare le baby bulle: le ipotesi di reato sono violenza privata, atti persecutori e minaccia.

Ancora non è chiaro cosa abbia fatto scattare tanta violenza. «Inginocchiati e chiedi scusa» hanno detto le bulle alla vittima: una l'ha presa per i capelli e le ha fatto abbassare la testa.

Tutta la scena è stata ripresa in un video che poi ha cominciato a girare di chat in chat.