Padova. Maxi blitz anti-degrado nei casolari abbandonati trasformati in ricoveri di fortuna

PADOVA - Maxi blitz della polizia nei casolari abbandonati della città. In diversi punti sono stati trovati giacigli e rifiuti di ogni genere. Già dalle prime ore di questa mattina, 17 gennaio, personale della Questura, squadra Volante, unità cinofile e il Reparto prevenzione crimine Veneto ha effettuato mirati controlli in alcuni stabili in degrado, localizzati principalmente nel quartiere Stanga. L'obiettivo è accertare lo stato di abbandono in cui versano e verificarne l'eventuale uso da parte di sbandati e senzatetto.

Il controllo

Gli agenti hanno ispezionato lo stabile industriale in disuso in via Goldoni e per entrare hanno scavalcato il cancello. All'interno c'erano giacigli di fortuna, spazzatura e sporcizia. Non molto distante da lì, vicino ai binari della ferrovia, è stato controllato un altro capannone che versava nelle stesse condizioni di degrado.

Nel frattempo in via San Marco sono stati controllati due stranieri senza documenti: si trovavano in due baracche. Si tratta di un tunisino di 51 anni e un ghanese di 44 anni, entrambi pregiudicati rispettivamente per reati in materia di droga e per reati contro il patrimonio. Per entrambi è stata disposta l'espulsione. Altri due stranieri, in regola con il permesso di soggiorno, sono stati rintracciati in due piccoli locali adibiti a deposito di un'altra struttura abbandonata. Stessa situazione, un cittadino moldavo in regola, dormiva in uno stabile degradato in via Ca' Stimabile: ha precedenti per reati contro il patrimonio. In via Corrado, invece, due stranieri dormivano nel mezzo della spazzatura: uno di loro aveva i documenti in regola, l'altro no. Il secondo era già stato espulso con ordine del questore a ottobre ed è stato denunciato per non avervi ottemperato.