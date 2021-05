Beati i costruttori di Pace, solidarietà a don Bizzotto: «Fece un esposto già un anno fa»

PADOVA - «Vicinanza e stima» a don Albino Bizzotto viene espressa in una nota dal movimento Beati i costruttori di Pace, dopo l'indagine su un tentativo di estorsione al sacerdote stroncato dalla Guardia di Finanza. «Già da un anno - ricorda il movimento fondato e presieduto da Bizzotto - don Albino, su suggerimento dell'associazione e della diocesi, ha presentato esposto nei confronti di queste persone. Non si trattava di denaro dell'associazione ma di donazioni personali e di somme in prestito a lui affidate. Don Albino ha interrotto le relazioni con quelle persone e, da quel momento, si è preoccupato di restituire le somme ricevute in prestito. Inoltre, da allora non vengono più erogate somme di denaro dall'associazione, che ha invece istituito una commissione che aiuta le persone per varie necessità». Ricordando che i "Beati" e don Albino sostengono nel Padovano con aiuti e pacchi di viveri centinaia di famiglie, l'associazione sottolinea che «queste persone rimangono il centro delle nostre attenzioni e del nostro impegno, a loro già oggi i nostri volontari hanno ripreso a prestare aiuto e sostegno».

