Basilica di Sant'Antonio: code per la messa, ma fuori c'è la ressa per entrare

PADOVA - Niente pellegrini dall'estero, ma tanti fedeli da tutto il Veneto e da altre regioni oggi a Padova per la festa di Sant'Antonio, condizionata dalle normative sanitarie anti-Covid. Durante le otto messe, come annunciato, l'accesso alla Basilica del Santo è limitato a 200 persone per volta, inoltre ci sono 150 posti con due maxischermi nel chiostro del Noviziato e 250 sedie con un maxischermo sul sagrato. Le limitazioni non hanno scoraggiato i fedeli, che hanno formato una lunga coda fino al varco dove vengono smistati nelle varie direzioni. Nel tratto finale, però, la coda è diventata un vero e proprio assembramento, con tanta gente a distanza ravvicinata per non perdere la priorità.

Decine di persone in coda anche su lato opposto della Basilica per visitare la tomba del Santo. Attorno alla Basilica sono tornati pure i chioschi di souvenir, ma secondo gli ambulanti l'assenza dei turisti stranieri ha fatto calare le vendite del 90%.

Intanto, in occasione della Festa del Santo, oggi, sabato 13 giugno alle 16.15, nel piazzale antistante il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Padova, si terrà un momento di preghiera alla presenza della Statua di Sant'Antonio. Interverranno il Delegato Pontificio Mons. F. Dal Cin, il Vescovo di Padova C. Cipolla, il DG L. Flor e varie autorità cittadine.

La statua del Santo passerà poco prima, alle 160 anche all’Ospedale Sant’Antonio.



