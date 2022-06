Cento richieste di lavoro per i 79 diplomati della Scuola Italiana Design, le aziende a caccia di innovazione

PADOVA - Sono oltre 100 le richieste di inserimento aziendale che le imprese hanno fatto a Scuola Italiana Design ed ai suoi 79 diplomati per l’anno accademico 2021-22. Solo tra ottobre 2021 e maggio 2022 sono state infatti oltre un centinaio le aziende (non solo venete) che si sono rivolte alla Scuola, divisione di formazione del Galileo Visionary District, per inserire profili a vario livello all’interno dei propri organici. Il percorso formativo degli studenti di SID passa non solo attraverso la formazione in aula organizzando gli insegnamenti in 5 aree disciplinari complementari tra loro (Product, Visual, Human Science, Management e Multimedia) ma anche attraverso il confronto costante con le imprese ed il mercato del lavoro. Per i 90 posti disponibili nelle 3 prime classi del corso di Design del Prodotto e della Comunicazione di Scuola Italiana Design si sono presentati ai colloqui di selezione 350 candidati. «La qualità del lavoro di Scuola Italiana Design si declina in un gradimento in costante crescita sul mercato della formazione - dichiara il presidente del Galileo Visionary District, Paolo Giopp - Un gradimento che siamo orgogliosi di riscontrare sia dal lato delle imprese, che cercano nella nostra fucina i giovani talenti per il loro sviluppo futuro, sia da parte dei ragazzi e delle famiglie, che scommettono su di noi per la propria professionalizzazione. Un’attestazione di credito che ci fa ben sperare per le importanti prospettive e per le potenzialità di crescita su cui la scuola può contare nel suo futuro».

«Scuola Italiana Design lega le persone creando un gruppo le cui esperienze ed emozioni vengono ricordate anche a distanza di anni - spiega Emiliano Fabris, direttore del Galileo Visionary District - Questo grazie all’esperienzialità del nostro modello formativo che nonostante le difficoltà implicate dal Covid-19 ha visto durante l’anno l’organizzazione di molti momenti “live” in cui i partecipanti potessero essere coinvolti in workshop, camp, focus group. Dunque non solo la Cerimonia di Apertura e quella di Chiusura dell’Anno di Studi ma anche eventi come SID Spring Workshop che ha visto il coinvolgimento di oltre 200 Studenti e il SID Summer Workshop (giunto alla sua 23a edizione) che per il secondo anno consecutivo si svolgerà in Veneto nella cornice del Delta del Po con la partecipazione di 80 Studenti, 8 Docenti e 3 Aziende Partner».

