Attacco hacker, pubblicati a sorpresa i primi file rubati dell'Ulss 6 Euganea

PADOVA - Gli hacker hanno iniziato a pubblicare on line i primi dai rubati all'Ulss Euganea. Dalle 23.30 di sabato 15 gennaio i pirati informatici hanno attuato ciò che avevano promesso, ma senza rispettare quanto annunciato sul web, vale a dire il rinvio di tre giorni dell'ultimatum che avevano dato. L'attacco hacker risale al 3 dicembre scorso.

APPROFONDIMENTI PADOVA Attacco hacker all'Ulss 6 Euganea, "ultimatum" spostato... PADOVA Attacco hacker all'Ulss, installato un server... PADOVA Attacco hacker ai server dell'Ulss 6 Euganea, bloccati i cup e...

Ne dà notizia la stessa Ulss. «La nostra task force, che non ha mai smesso di monitorare la situazione, elemento che ha permesso di intercettare la pubblicazione, sta analizzando e incrociando i dati - si legge in una nota - . L’Ulss 6 ha attivato una linea telefonica dedicata e una mail per informare gli eventuali utenti coinvolti e rispondere a dubbi e incertezze».