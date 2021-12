Attacco hacker ai server dell'Ulss 6 Euganea, bloccati i cup e tutti i punti tamponi e vaccini

PADOVA - Attacco informatico nella notte ai server dell’Ulss 6 Euganea. La sanità padovana in queste ore è andata in tilt. Sono bloccati Cup, punti prelievi, nuove registrazioni dei pazienti, il sistema dei laboratori, alcuni punti tamponi e gli hub vaccinali. Al momento risulta impossibile accedere alle banche dati e inviare informazioni alle piattaforme sanitarie. Lo spiega l’Ulss 6 Euganea, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook: «L'Ulss 6 Euganea informa che nella notte si è verificato un attacco hacker, che ha comportato il blocco della maggior parte dei server, compromettendone la fruibilità. Stiamo intervenendo con la massima celerità con tutti i nostri tecnici informatici al fine di ripristinare il prima possibile i servizi. L'operazione richiederà alcune ore e ci scusiamo anticipatamente per il disagio, non dovuto alla nostra volontà».

Verso metà mattina l'attività vaccinale in fiera è ripresa regolarmente.