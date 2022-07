Attacco hacker alla Dussmann, a rischio i dati di coloro che usufruiscono delle mense scolastiche

PADOVA - Attacco hacker alla Dussmann Service srl che si occupa del servizio mensa nelle scuole padovane. A rischio i dati degli utenti. «Il Comune di Padova non ha ricevuto dalla ditta evidenze che accertino la violazione di dati personali riferibili a soggetti interessati del Comune» fanno sapere da Palazzo Moroni.

Attacco hacker

«La ditta Dussmann Service srl ha avviato una analisi per appurare la violazione, il volume e la natura dei dati personali presumibilmente violati - continua la nota del Comune -. Sebbene la gravità della violazione allo stato attuale non sia ancora stata definita in quanto le attività di indagine sono ancora in corso, in un’ottica preliminare, la ditta ritiene che la presunta violazione dei dati personali avvenuta possa avere effetti sugli individui interessati quali, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, il furto d'identità o il rischio di frode e la perdita di riservatezza. Si invitano pertanto gli interessati a prestare attenzione per evitare di subire azioni malevole quali, ad esempio, phishing mediante l’utilizzo dell’indirizzo e-mail, comunicazioni indesiderate o fraudolente, o derivante da qualsiasi ulteriore uso improprio di tali indirizzi oltreché il furto d’identità». Quindi attenzione se arrivano strane mail nella casella di posta elettronica, soprattutto se contengono allegati: provare ad aprirli potrebbe far scattare un virus.