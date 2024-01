Assalto al bus dei tifosi del Padova con fumogeni e sassi, altre due denunce

PADOVA - Per i tafferugli dopo l'incontro di calcio tra Vicenza e Padova del 29 ottobre scorso, la polizia ha denunciato altri due tifosi uno vicentino e l'altro padovano. Per l'accaduto erano già stati denunciati all'Autorità giudiziaria 7 tifosi (3 di Vicenza, Arzignano e Chiampo, 1 reggiano, 3 tifosi padovani di San Giorgio delle Pertiche, Camposampiero ed Abano Terme). Le ulteriori indagini della Digos hanno portato ad identificare gli altri 2 tifosi che hanno partecipato all'aggressione che sono stati quindi denunciati all'Autorità giudiziaria per i reati di rissa e interruzione di pubblico servizio.

Al termine dell'incontro di calcio, durante le fasi di accompagnamento degli oltre mille tifosi padovani dallo stadio all'all'area di sosta del casello autostradale A4 di Vicenza Est, alcune decine di tifosi locali, travisati, hanno intercettato il convoglio dei mezzi pubblici che trasportavano i supporter avversari lanciando fumogeni, sassi e bottiglie che hanno causato danneggiamenti ai mezzi pubblici e l'interruzione temporanea del servizio di trasporto, nonché lesioni personali ad un autista e ad un tifoso padovano.