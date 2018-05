Intrappolati 15 ore in ascensore (con il cane): «Vi raccontiamo come è andata»

di Marina Lucchin

PADOVA - «È stato un incubo.e ci salvasse. Ma non c'era nessuno in questa, chiusi per il ponte del primo maggio. Poi abbiamo smesso di parlare per. Abbiamo avuto paura di morire».Se la sono vista davvero brutta42 e 44 anni, baristi del, proprio di fronte al Bo di Padova, che sono rimasti intrappolati quindici ore nell'ascensore senz'acqua e senza cellulare assieme al loro cane . I due sono stati salvati d, un collaboratore dell'eurodeputato Flavio Zanonato, che è passato per l'ufficio per caso martedì mattina, ha sentito ledei due e ha allertato i pompieri, che li hanno liberati in pochi minuti.I due coniugi sono usciti dal turno di lavoro intorno alle 22 di lunedì sera e sono saliti nel loro appartamento in piazza dei Frutti per prendere la loro cagnolina, Bella, una maltese di poco più di due anni, per portarla a fare la passeggiata prima di andare a letto. Dovevano solo fare pochi passi, gettare la spazzatura e far fare i bisognini al loro amico a quattro zampe. Poi sarebbero risaliti. Così si sono cambiati, togliendo la divisa da baristi e indossando qualcosa di comodo, e hanno lasciato borsetta, portafogli e i cellulari in casa. Quindi, con Bella in braccio, hanno preso il piccolo ascensore, un metro per un metro e mezzo, per scendere dal terzo piano. Peccato che, per un guasto, l'elevatore si sia bloccato a metà tra il secondo e il primo piano.ma solo con unache suonava all'interno della palazzina dove non vi abita nessuno, tranne la coppia...