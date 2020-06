CAMPODARSEGO - Ladro a 75 anni. Ma il furto commesso da un pensionato di Campodarsego è finito in una denuncia penale. «Chiedo scusa a tutti, sono mortificato. Con una pensione di meno di 500 euro io e mia moglie non riusciamo più ad unire il pranzo con la cena». Sono queste le parole di R.C., di 75 anni, di Campodarsego, sorpreso ieri mattina al supermercato Prix-quality di via Olmo a rubare. È entrato nel discount e ha riempito una borsa con prodotti alimentari di prima necessità per circa 65 euro. Che non fosse un ladro incallito l’hanno subito capito i dipendenti del negozio che l’hanno visto arrivare alle casse tremolante e sudato. Insomma, è apparso evidente che al settantacinquenne mancasse totalmente la stoffa del ladro.

Istintivamente gli hanno chiesto di fermarsi per un controllo. L’uomo non ha dato neppure il tempo ai vigilantes di fare le verifiche del caso. «Ho preso della pasta, del formaggio e dell’affettato - avrebbe detto - sono senza soldi, l’ho fatto per necessità». Di fronte a questa imbarazzante situazione il personale del Prix non ha potuto far altro che chiamare il 112. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Campodarsego. Dalla perquisizione personale effettuata dai militari dell’Arma è spuntata la refurtiva.

IL PIANTO

Il pensionato che non è riuscito a trattenere le lacrime è stato identificato e alle forze dell’ordine ha confidato la sua grave situazione economica che attualmente sta vivendo con l’anziana moglie. Da un rapido controllo alla centrale operativa è emerso come fino a ieri mattina R.C. non avesse mai avuto problemi con la giustizia. Incensurato, insomma, con una vita dignitosa alle spalle, ma pochi soldi per vivere una vecchiaia decorosa. Nonostante la sua buona fede e le parziali giustificazioni, non ha potuto evitare i provvedimenti di legge. E’ stato denunciato per tentato furto aggravato. La scena è avvenuta davanti a numerosi clienti che hanno assistito pietrificati agli accertamenti.

LA SOLIDARIETÀ

Qualcuno si sarebbe anche offerto per pagare la merce all’anziano. Il settantacinquenne è una persona molto apprezzata in paese e chi lo conosce da tempo è pronto a scommettere che il reato commesso dal pensionato sarebbe frutto di disperazione. Nei prossimi giorni anche l’amministrazione comunale potrebbe interessarsi alla vicenda e non è detto che i servizi sociali possano iniziare a seguire da vicino questa situazione.

Ultimo aggiornamento: 08:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA