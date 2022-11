Si perde nella notte e resta impanata con l'auto: anziana chiede aiuto ma poi sparisce

ESTE - Nella serata di ieri. 1 novembre, giungeva una chiamata di aiuto al centralino del 112 della Compagnia Carabinieri di Este. Una signora di 84anni riferiva di essersi persa a bordo della sua autovettura e che l’auto era impantanata: non riusciva a ripartire e non era in grado di fornire punti di riferimento che potessero fare individuare agli operanti il luogo ove si trovava.

Immediatamente sono partite le ricerche e tutte le pattuglie sono state inviate a rastrellare più zone. Contestualmente, i militari della Centrale Operativa hanno localizzato il telefono da cui era pervenuta la richiesta di aiuto e individuato il posto da cui era pervenuta la chiamata. Tutte le pattuglie sono state fatte convergere in quella località, dove è stata rinvenuta l’autovettura, ma non l’anziana, che nel frattempo si era allontanata a piedi. Tuttavia, la battuta nelle immediate vicinanze ha consentito di trovarla poco distante e di salvarla, visto che era anche scivolata in un canale, per cui era tutta bagnata, infreddolita e spaventata. I Carabinieri l'hanno portata prontamente al caldo dell’auto di servizio, in attesa dell’arrivo del personale medico del 118 nel contempo allertato, che ha trasportato l'anziana all’ospedale di Schiavonia per i controlli necessari.