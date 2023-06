Francesco Muglia sposa in gran segreto Annalisa, chi è il manager padovano

PADOVA - Francesco Muglia, neosposo della cantante Annalisa, è cresciuto all'ombra del Santo. Nato il 23 luglio 1980 a Padova, ha due fratelli e una sorella. Il papà era impiegato di banca mentre la mamma è rimasta a casa a crescere i figli. Dopo le scuole dell'obbligo si è iscritto alla facoltà di Lettere del Bo e dopo la laurea ha studiato per un periodo all'Università di Stoccolma. Si è specializzato in marketing e comunicazione e ora è vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale, ruolo a cui è approdato dopo aver lavorato in diverse importanti compagnie.

Ieri, 29 giugno, ha sposato in gran segreto Annalisa nella Basilica di San Francesco d'Assisi. Un luogo che non è stato scelto a caso: Muglia è molto amico di uno dei frati francescani. E con Annalisa il manager 43enne condivide una grande passione, quella per la musica. Infatti è diplomato al Conservatorio dove si è dedicato allo studio dell'organo.