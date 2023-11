Tre aziende padovane tra le migliori 10 in Italia con cui lavorare

CITTADELLA (PADOVA) - Tre aziende padovane tra le prime dieci in Italia nelle quali è "piacevole" lavorare. Abbattimento delle barriere di status tra operai e impiegati, orgoglio per il prodotto finale, coinvolgimento diretto dei reparti produttivi con una migliore facilità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, offerta di maggiori opportunità di innovazione, fiducia nella leadership aziendale e riconoscimento dell'importanza del benessere personale e non solo professionale dei dipendenti. Sono questi i fattori chiave che contraddistinguono i "Best workplaces for blue collar 2023", le 10 migliori aziende italiane in cui gli operai e gli addetti alla produzione sono più felici di lavorare.

Great place to work Italia, azienda leader nello studio e nell'analisi del clima aziendale, ha stilato la seconda edizione del ranking, ascoltando il parere di oltre 8mila operai impiegati in 46 imprese italiane. L'89% delle organizzazioni analizzate appartiene al settore manufatturiero nelle sue diverse sfaccettature con il food & beverage maggiormente rappresentato (23%), seguito dal chimico (14%) e dalla produzione di macchinari e attrezzature (11%). Nelle 10 migliori organizzazioni italiane secondo i blue collar, in media, il 75% degli operai afferma di lavorare in un eccellente luogo di lavoro, un dato superiore di ben 23 punti percentuali (52%) rispetto agli altri ambienti analizzati

Il podio dei Best workplaces for blue collar 2023 vede al primo posto La Marzocco srl, azienda fiorentina che produce macchine per caffè espresso professionali, davanti all'Andriani spa società benefit, impresa agroalimentare pugliese che si occupa della produzione di alimenti gluten free e all'Algeco spa, multinazionale leader nel settore degli edifici modulari con sede a Vigonza (Padova). Completano la classifica Vimec srl (macchinari e attrezzature), Gruppo Sapio (industria chimica), Sirmax Italia che a Cittadella (Padova) produce materiali in gomma e plastica, Master srl (design industriale), Lati industria termoplastici spa, la padovana Ard Raccanello (sostanze chimiche) e Cantiere del Pardo spa (manifatturiero e produzione).

«Nelle aziende Best workplaces in blue collar 2023 - afferma Beniamino Bedusa, presidente e partner di Great place to work Italia - quello che per gli operai fa maggiormente la differenza è il riconoscimento che i direttori vivano realmente i valori aziendali. Le persone, e in particolare gli operai, sviluppano fiducia nei leader che dimostrano di tradurre in azioni concrete i valori della cultura aziendale. Ciò ha un impatto positivo e diretto sia sul fatturato che, nelle aziende Best workplaces for blue collar 2023, è aumentato del 6,4% oltre che sul turnover volontario che è più basso del 2,4% rispetto alle altre aziende analizzate».

Uno dei tre principali indicatori alla base della classifica delle migliori aziende in cui si lavora meglio secondo gli operai italiani è il trust index, l'indice proprietario di Great place to work che rappresenta il valore medio delle risposte positive al questionario di clima aziendale.

Qui i Best workplaces for blue collar hanno mostrato, in media, nel confronto con le altre aziende analizzate, una differenza di ben 17 punti percentuali (65% contro 48%).