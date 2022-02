ALBIGNASEGO (PADOVA) - È il primo della classe eppure non sapeva più come fare per andare a scuola. Un paradosso in fase di soluzione grazie all'appello di circa 20 giorni fa sul nostro giornale.

Andrea, genio con una malattia rara

È una storia singolare quella di Andrea, 14 anni, enfant prodige negli studi, rallentato fisicamente da una malattia genetica rara con sintomatologie muscolari, la mucopolisaccaridosi, che rende complesso ogni movimento e lo costringe a terapie e antidolorifici. Se nei mesi autunnali era la cooperativa attivata dai servizi sociali di Albignasego con l'Ulss ad accompagnarlo ogni giorno al Liceo Nievo, il servizio di trasporto si era interrotto con l'inizio del 2022 per la mancanza di operatori. Un disguido che si traduceva per Andrea nel dover raggiungere la scuola con un tratto in bicicletta da Sant'Agostino, accompagnato da mamma Nela con i libri, una parte di tragitto sul tram e, infine, 800 metri, i più difficili, a piedi trainando il suo trolley per il centro di Padova. Sono stati in tanti ad affezionarsi alla storia del piccolo Wikipedia, come lo chiamano i compagni, non ultima l'associazione Padova Ospitale che in queste settimane ha contattato la famiglia. «Martedì è stata data conferma alla mamma del supporto economico a co-finanziamento del trasporto giornaliero di Andrea dalla sua abitazione fino al liceo scientifico in città spiega Emanuela Pavia. - Il sostegno sarà assicurato fino alla fine dell'anno scolastico e successivamente il Consiglio direttivo valuterà se e come poter aiutare Andrea per il prossimo anno». «In questi giorni abbiamo avuto tante manifestazioni d'attenzione da molte persone che devo ringraziare perché mi hanno fatta sentire compresa racconta la mamma, orgogliosa del suo piccolo professore, come ama chiamare Andrea. - Sono stata contattata dall'istituto scolastico e la coordinatrice di classe sta sollecitando diverse cooperative e facendo pressioni sull'Ulss per risolvere la questione. Anche il sindaco di Albignasego mi ha subito chiamata per confermarmi il supporto degli assistenti sociali nella ricerca di una soluzione».



Il tema, infatti, è approdato anche tra le interrogazioni dell'ultimo Consiglio comunale, quando il Pd ha chiesto al sindaco quali azioni fossero state intraprese nei confronti del giovane studente albignaseghese e gli stessi assistenti sociali hanno raccontato come si fosse proceduto a far fare alla famiglia la documentazione per la disabilità della quale dotare le eventuali auto che si sarebbero potute coinvolgere nell'accompagnamento. «È tanto difficile trovare le risposte alle proprie domande e a quelle di mio figlio, in questa situazione, soprattutto nella burocrazia sanitaria. Ora speriamo che, grazie a tutti questi aiuti, chi con la macchina, chi con il sostegno economico, Andrea riesca facilmente ad andare a scuola. Desidera solo quello».