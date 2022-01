PADOVA - L’accusa è pesante: atti sessuali con minore e maltrattamenti in famiglia. Un cittadino romeno è a processo davanti ai giudici del Tribunale collegiale per avere, secondo l’accusa rappresentata dal pubblico ministero Giorgio Falcone titolare delle indagini, molestato la sua figliastra di appena quindici anni. L’uomo, alcuni anni fa, ha iniziato una relazione sentimentale e poi una convivenza con la mamma della quindicenne sorella di altri due sorelle minorenni. Il caso è esploso nel dicembre del 2018, qualche giorno prima delle vacanze di Natale, quando la ragazzina, ora diciannovenne, ha raccontato a una sua compagna di classe di quelle “attenzioni” riservate a lei dal compagno di sua madre. «Mi tocca nelle parti intime» avrebbe confidato all’amica. E la studentessa ha riferito quanto appreso a una professoressa. L’insegnante a sua volta ha avvisato la preside, ed è stata inoltrata una denuncia alla Questura.

A gennaio del 2019 l’ufficio minorenni della polizia ha fatto scattare le indagini. Prima sono state sentite una docente e una psicologa dell’istituto dove studiava la quindicenne, e poi è stato effettuato l’incidente probatorio con la presunta vittima di violenza sessuale. La ragazzina agli inquirenti ha raccontato di essere stata molestata dal compagno della mamma, in almeno un paio di occasione. Ha anche ricordato di come l’uomo la costringesse a restare in casa impedendole di uscire con gli amici, e poi non le avrebbe mai dato dei soldi per lo shopping.

A seguito della deposizione della studentessa, sono intervenuti anche i Servizi sociali. Attraverso un sopralluogo nell’abitazione della quindicenne, hanno appurato come lei e le due sorelline vivessero in una situazione di totale disagio. Così tutte e tre sono state affidate a una casa famiglia. Ieri in aula hanno testimoniato una psicologa dei Servizi sociali e una poliziotta tra i titolari delle indagini. Nella prossima udienza verranno sentiti ancora alcuni testimoni dell’accusa, per poi passare a quelli della difesa. L’imputato non era presente in aula, e prosegue nella sua relazione sentimentale con la madre delle tre sorelle. Nel 2005 il cittadino romeno è già stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

M.A.