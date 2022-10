TOMBOLO (M.C.) - L'abbigliamento è uno dei settori più colpiti dalla crisi con numerosi negozi, causa anche la enorme concorrenza dell'online, sono costretti ad abbassare le serrande. Accade il contrario ad Onara di Tombolo dove è stato inaugurato il nuovissimo negozio l'Outfit di Stefy. Un taglio del nastro che rappresenta l'evoluzione della storia di una famiglia. Quella di Lucio Zurlo e della moglie Stefania (dalla quale prende il nome il nuovo esercizio commerciale). I coniugi da 32 anni sono venditori ambulanti di abbigliamento da donna, sulle piazze del veneziano: Mirano, Lido di Venezia, Stra, Noale e Spinea. Lucio e Stefania sono genitori di Giulia, 34 anni, architetto, Anna di 28 anni ed Alberto di 26. Nel 2020 il Covid 19 si abbatte sul lavoro. Lockdown e furgone fermo in garage. Non si lavora. Non lavora neppure Alberto, già magazziniere in una ferramenta industriale e un'esperienza come rappresentante. Anna continua invece a lavorare in un bar. Si è sempre data da fare anche lei ed è stata anche commessa. Il magazzino è pieno zeppo di prodotti. E' il 1 maggio del 2020 quando la classica lampadina si accende nella testa di Alberto, «grazie anche all'aiuto della mia fidanzata Maddalena - spiega - creiamo una pagina Instagram e Facebook inserendo le foto con alcuni dei nostri capi». Rispondono per primi i clienti che trovavano Lucio e Stefania sulle piazze. «Ad attività ambulante ripresa - continua Alberto - non riuscivo fisicamente più a seguire il lavoro on-line. Da qui l'esigenza di avere una spalla, un braccio destro: mia sorella Anna». Lei si licenzia dal lavoro sicuro ed affianca il fratello. Date le competenze segue i clienti social ed i contenuti delle pagine. Alberto al mattino affianca papà e mamma al banco, al pomeriggio prepara le spedizioni. Dopo sei mesi comincia la collaborazione con Biga communication Montebelluna e con Sofia Zandarin, per migliorare i contenuti ed aumentarne la diffusione virtuale. Dopo 12 mesi l'Outfit di Stefy è seguito da 10mila persone su Instagram. Il lavoro in aumento rende necessario assumere una persona, la giovane Alessia Milani fresca di diploma alla ModArt di Verona. «Appena prima del compimento dei due anni di attività abbiamo attivato il nostro e-commerce con un discreto successo - indica Alberto - Il team si è allargato e sulle direttive di Stefy, il pilastro della squadra, procede il proprio lavoro con passione e dedizione. Negozio ambulante, vetrina on-line ed ecco il gruppo decidere di aprire un negozio fisico in piazza degli Ezzelini. Per permettere ai clienti della nostra area di poter vedere e provare i nostri capi. Offriamo quindi ogni modalità di acquisto».