TOMBOLO (PADOVA) - Ultimo Consiglio Comunale infuocato: una ventina di giorni fa la Guardia di finanza è stata nell'ufficio tecnico. Ci si appresta al rinnovo dell'Amministrazione di Cristian Andretta, al secondo mandato, che non si è ricandidato. Ed è stato proprio uno dei "suoi", il consigliere Marco Beghetto, a chiedere lumi sulla presenza dei finanzieri in municipio. Lo ha fatto mentre era in discussione l'approvazione del bilancio consuntivo.

Finanza in municipio, bagarre in consiglio comunale

«Non c'è stata alcuna comunicazione, è ormai risaputo che la condivisione delle notizie è cosa indigesta - ha premesso Beghetto - Chiedo come mai siano in corso degli accertamenti nel nostro Comune. Che tipo di indagini hanno aperto gli organi di controllo? Riguardano il bilancio o altro? Il consiglio comunale è la sede più opportuna per mettere al corrente Giunta, consiglieri, ma soprattutto i cittadini, con trasparenza e onestà, e spiegare quanto è successo».

«Mi sorprendo di questo tuo intervento - la replica del sindaco - questo non è un mercato, non è una piazza, stiamo discutendo del bilancio di rendicontazione, il tema non è all'ordine del giorno». Ha passato quindi la parola al segretario comunale che ha spiegato che «questo non è luogo deputato per dare informazioni su attività di accertamento di organi ispettivi che sono sub iudice fino a quando non vengono terminate». Sempre durante la seduta, forte la critica sull'operato dell'Amministrazione per gli esigui fondi Pnrr ottenuti, da parte del consigliere di minoranza Enzo Andretta, che non si candiderà, come pure da Franco Zorzo, anch'esso in minoranza, già sindaco, ricandidato, che ha fortemente criticato il bilancio.

Il sindaco: « Normali controlli »

Beghetto il giorno successivo ha protocollato le richieste avanzate in consiglio. Spiega Cristian Andretta: «Sono sereno, si tratta di ordinari controlli su adempimenti burocratici, e stiamo dando assieme al personale la massima collaborazione. La Guardia di Finanza sta operando su indicazione della Corte dei Conti che ha ricevuto un esposto. Sta facendo dei controlli relativamente all'aggiornamento Istat dei costi di costruzione e sull'adeguamento quinquennale degli oneri per il periodo compreso tra il 2009 e il 2024. Sono verifiche che vengono fatte in tantissimi Comuni e oltretutto riguardano gli adempimenti burocratici di competenza degli uffici e nulla c'entrano con l'attività amministrativa». Su Beghetto: «Ritengo che il suo intervento sia stato una grande mancanza di stile, non mi risultava fosse passato in minoranza. La sua uscita è stata una boutade ai soli fini elettorali, senza comunicazioni preventive. Di questo sono profondamente dispiaciuto, un atteggiamento incomprensibile».