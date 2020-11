Duecentomila euro in contanti subito e altri trecentomila a disposizione per acquistare, nel giro di un paio d’anni, una casa in qualsiasi zona d’Italia. Questo il “colpaccio” messo a segno dal misterioso giocatore che, spendendo due euro, ha azzeccato la cinquina vincente della lotteria “VinciCasa” della Sisal. Il tagliando con la sequenza dei numeri baciati dalla dea bendata estratti l’altro ieri – 10, 27, 32, 35 e 38 – è stato comprato ad Abano, nel punto vendita “Hammer All Stars” di via Previtali, nel quartiere Pescarini, situato nell’immobile che ospita il centro commerciale Alìper.

«È la prima casa vinta ad Abano Terme e la decima in tutto il Veneto – racconta Massimiliano Girotto che con la sorella Cinzia e Raffaella Corredig gestisce la ricevitoria-tabaccheria - È un gioco che sta prendendo sempre più piede fra i clienti. In media vendiamo una decina di biglietti al giorno. Si tratta di una formula particolarmente accattivante, dal momento che non c’è in palio solo del denaro, ma anche la possibilità di acquistare un immobile. Il che rappresenta un sicuro richiamo per moltissime persone».

Ignota l’identità del giocatore che ha azzeccato i cinque numeri. «Francamente non abbiamo alcuna idea di chi possa essere – dice Girotto - La nostra ricevitoria è una delle più frequentate della città, anche per la sua contiguità con il centro commerciale Alìper». Molti sono i clienti del supermercato che vi fanno tappa e provengono anche da Comuni vicini. Insomma, impossibile, quindi, risalire all’identità del vincitore. «A meno che non si faccia vivo lui, magari per ringraziarci di avergli portato fortuna – conclude l’esercente - ma finora non è accaduto».

La prima “tranche” di 200mila euro viene accreditata al vincitore come un qualsiasi altro premio in denaro e la può impiegare come meglio crede, senza alcun vincolo. Gli altri 300mila euro rappresentano il budget per comperare la casa. «Non c’è alcuna limitazione – continua Girotto - Il possessore del biglietto può acquistarla in qualsiasi parte del nostro Paese. E gli immobili possono essere anche più di uno. Per esempio, due appartamenti da 150mila euro ciascuno». Qui, però, esiste una condizione. Spiega infatti il titolare della ricevitoria: «Se l’intera somma non viene spesa, la differenza viene trattenuta dalla Sisal». Il vincitore ha ventiquattro mesi di tempo per scegliere la dimora che più gli piace e formalizzare l’acquisto. Il saldo avviene al momento del rogito, alla presenza di un funzionario della società.



