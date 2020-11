CITTADELLA - Per un numero sbagliato, il 39, non ha vinto 59 milioni 524 mila 741,87 euro, il montepremi della 114. estrazione del SuperEnalotto. Ne ha però vinti 27.866,05 indovinandone cinque. È avvenuto nell'estrazione di martedì scorso a Cittadella, nell'edicola, tabaccheria e ricevitoria dei fratelli Diego e Chiara Guidolin, rispettivamente di 42 e 27 anni, al civico 110 di via Pozzetto. L'esercizio è in attività da molti anni. «Siamo felici per questa vittoria che per noi è la più importante mai realizzata fino ad ora con questo gioco - spiegano i titolari che hanno preparato un cartellone per annunciare la vincita -. Questa mattina (ieri, ndr), il vincitore è passato a ringraziarci. Si tratta di un sessantenne della zona che gioca saltuariamente, quando ha un po' d'ispirazione. Con questa modalità ha giocato anche la schedina che ha sfiorato il consistente montepremi. Anche i numeri sono stati scelti a caso, senza formule o date particolari». Il sessantenne ha giocato due euro, la giocata minima per le due colonne da sei numeri ciascuna, ed ha indovinato il 18, 45, 48, 53 e 64. Ha sbagliato solo un numero. Se avesse indovinato anche il 39 sarebbe diventato plurimilionario. «Ovviamente è stato felice della vittoria - concludono i proprietari - ed era anche emozionato perchè era la prima volta che vinceva una cifra così consistente». La caccia al 6 invece continua e per il concorso di domani il Jackpot sarà di 60,5 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.

