Cadavere scoperto nella piscina di un hotel ad Abano: è un uomo sulla quarantina

ABANO TERME (PADOVA) - Macabra scoperta ieri pomeriggio, lunedì 12 luglio, all'hotel Firenze ad Abano Terme: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella piscina della struttura, oramai in disuso, che sorge in via Flacco. A scoprirlo riverso e ormai senza vita è stato un custode che ha dato l'allarme. Dopo il recupero, i carabinieri stanno procedendo all'identificazione. Si tratta di un maschio, sulla quarantina. Potrebbe essersi trattato di un suicidio, ma le piste restano per ora tutte aperte e la Procura indaga sul caso.