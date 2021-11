Pneumatico a fuoco sul camion carico di bombole di acetilene: paura in A4

Incidente questa mattina, mercoledì 10 novembre, poco prima delle 8 lungo l’autostrada A4, al km 367.600, tra il casello di Padova Est e la diramazione dell’A57 in direzione Venezia per un principio d’incendio di uno pneumatico di un camion carico di bombole di acetilene, causato da un probabile blocco dei freni. I pompieri arrivati da Padova, hanno raffreddato il mezzo mettendolo in sicurezza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.