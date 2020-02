A13, contromano in autostrada da Monselice a Bologna: sfiorato il disastro

ROVIGO - Un uomo di 36 anni, P.E., nato in Romania, ha imboccato domenica scorsa la A13 a bordo di una Fiat Punto grigia entrando dal casello di Monselice prendendo la direzione Padova immettendosi però nella carreggiata verso Bologna e procedendo poi in contromano sulla corsia di sorpasso.



Il provvidenziale intervento della Polstrada di Rovigo ha evitato il disastro: gli agenti hanno individuato il veicolo, rallentato il traffico e messa in sicurezza la situazione.

L'uomo, in evidenza stato di ebrezza da alcol, è stato denunciato. Per lui revoca immediata della patente e sanzione amministrativa.

Ultimo aggiornamento: 13:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA