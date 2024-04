Montebelluna. Parto indolore all'ospedale San Valentino, il Pd porta il caso in consiglio: «Dateci l'epidurale, è un diritto delle donne»

MONTEBELLUNA (TREVISO) – «Dateci il parto indolore». Approderà in consiglio comunale lunedì sera, 29 aprile, alle 20 la mozione promossa dal Partito Democratico per Montebelluna relativa all'introduzione del parto indolore all'ospedale San Valentino. «L'abbiamo promossa - spiega Davide Quaggiotto, capogruppo - per chiedere al consiglio comunale di pronunciarsi a favore della richiesta di introdurre il parto indolore nell’ospedale San Valentino di Montebelluna».

Inoltre con questa mozione «si impegnano il sindaco e la Giunta a richiedere nelle sedi opportune l’introduzione di questo servizio fondamentale per le donne montebellunesi e per l’ospedale di Montebelluna».

LA QUESTIONE

La questione, infatti, è sul piatto da parecchio tempo ed è di tutta evidenza che alla mancata attivazione del servizio è legata la partenza da Montebelluna dell'ex primario Maria Grazia Salmeri. «Ormai sono passati molti anni dalla prima promessa fatta di introdurre il parto indolore al San Valentino - proseguono i Dem - L’epidurale c’è negli ospedali di Treviso, Oderzo, Conegliano e Feltre ma non è presente a Montebelluna. A causa di questo problema molte donne decidono di partorire altrove». E il gruppo sul tema si è mosso. «Per questo - dicono infatti i Dem - questo inverno come gruppo consiliare avevamo lanciato una raccolta firme per richiedere il parto indolore, riuscendo a raccogliere 1.000 firme in poche settimane grazie all’aiuto di molti cittadini. Ora siamo ormai a maggio e ancora non ci sono novità per l’introduzione di questo servizio. Perciò abbiamo deciso di presentare questa mozione per chiedere al consiglio comunale di dare forza a questa richiesta attraverso un voto. Le donne del montebellunese devono avere gli stessi diritti delle cittadine che vivono nelle altre zone del trevigiano e quindi è giusto che anche al San Valentino si preveda l’epidurale».

L’ASSESSORE

Sul tema, intanto, prende posizione anche l'assessore alla sanità Elzo Severin, che è anche (o prima di tutto) un apprezzato medico. «Io come assessore ovviamente non voto - afferma - Per quanto riguarda la maggioranza, credo che si valuterà quella sera, ma di sicuro l'epidurale è una cosa positiva per tante donne. E' vero che nella Bibbia si legge "partorirai con dolore", ma con l'evoluzione della medicina credo che la richiesta di non soffrire durante il parto vada assecondata. Una soluzione si può trovare. Credo che su quella mozione ognuno debba essere libero di decidere: non si tratta di una questione politica, non è un tema né di destra né di sinistra. Se dovessi votare, come medico sarei a favore, pur essendo consapevole che dietro alla mancata attivazione non c'è un'assenza di volontà ma solo problemi di personale».