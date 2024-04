Chiude il Park Miani: l’Actt Servizi riconsegna la struttura a Ca’ Sugana. Da giugno la ristrutturazione

TREVISO – Chiude il park Miani: dal 2 maggio non sarà più possibile accedervi. L’Actt Servizi spa, presieduta dall’ex assessore Giuseppe Mauro ora diventato anche liquidatore, molto probabilmente come suo ultimo atto prima di essere definitivamente sciolta riconsegnerà la struttura a Ca’ Sugana per dei lavori di manutenzione straordinaria ormai non più rinviabili. A giugno partirà il cantiere che avrà due missioni: trasformare il primo piano nel nuovo deposito comunale a servizio del Tribunale, mettere mano a tutto il sistema che regola gli ingressi, andato in tilt dopo l’assalto alla cassa fatto da ladri rimasti anonimi e risolvere il problema delle infiltrazioni. «Per i lavori - spiega Sandro Zampese, assessore ai Lavori Pubblici - che dureranno tre mesi abbiamo stanziato circa 320mila euro. Andremo principalmente a realizzare il nuovo deposito, cosa che ci consente di liberare definitivamente l’ex Macello e proseguire così con i lavori per realizzare un centro diurno e notturno. Alla fine sarà il centro per le marginalità più grande del Veneto e uno dei più grandi in Italia».

Le scelte

Il focus, intanto, resta la chiusura del Miani parcheggio che avrebbe dovuto diventare lo “scambiatore” a favore della città ma che non è mai decollato. È sempre rimasto mezzo vuoto, utilizzato principalmente da chi lavora in Tribunale. E da questo punto di vista ha anche avuto una sua utilità, ma non ha mai centrato lo scopo per cui era stato pensato: attirare le auto dirette in centro e poi portare gli automobilisti dentro le Mura col trasporto pubblico. A ottobre poi il blitz dei ladri che ha messo fuori uso casse e sistema di apertura e chiusura delle sbarre.

Non è stato possibile ripararlo sia per il costo, sia per la difficoltà di trovare pezzi di ricambio di un sistema comunque già vecchio. Poi la scelta di Ca’ Sugana di trasformare il primo piano in un deposito comunale. «Gli altri piani resteranno come parcheggio - assicura Zampese - ma dobbiamo valutare bene le condizioni dell’immobile e predisporre i lavori necessari per rimetterlo a posto. Ci vorrà del tempo». Il park, insomma, chiude e non è chiaro quando, se e come riaprirà alla sosta.

L'ufficialità

È stata la stessa Actt Servizi a comunicare la chiusura del park: “Dal giorno 2 maggio 2024 non sarà più possibile accedere e sostare nel parcheggio Miani Park di viale Orleans a causa di lavori di manutenzione straordinaria all’immobile, programmati dal Comune di Treviso proprietario dello stabile. Il divieto di accesso sarà operativo sia per gli abbonati sia per l’utenza giornaliera. La società Actt Servizi Spa, concessionaria del servizio di parcheggio, sta prendendo contatto in queste ore con gli abbonati ancora attivi – circa una decina - per il rimborso per il periodo successivo al 2 maggio di mancato utilizzo del parcheggio. Il Comune, in sede di assemblea di cui è socio unico, ha deliberato inoltre che a seguito della chiusura del servizio di parcheggio, si procederà con la risoluzione consensuale della concessione e delle relative convenzioni che la regolamentano. Pertanto Actt Servizi Spa cesserà di essere concessionaria del servizio e l’immobile tornerà nella piena disponibilità del Comune”.