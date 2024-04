Calcio Serie D. Il Treviso di Perticone è imbattibile. Terza vittoria di fila. Al Tenni battuto il Chions 3-1

TREVISO – Tre su tre e playoff assicurati. La cura Perticone prolunga i suoi effetti in casa Treviso. I biancocelesti infilano la terza vittoria consecutiva dal cambio di guida tecnica e al Tenni la vittima sacrificale il Chions, battuto per 3-1, che naviga poco sopra la soglia dei playout.

Posocco (35'), Leite (40') nel primo tempo e Gnago nella ripresa, a segno per la seconda domenica di fila con il bomber salito a 16 reti stagionali, gli autori delle marcature che permettono al Treviso di consolidare il terzo posto con il Bassano che sta alle spalle sconfitto sul campo del Cjarlins per 2-0. Domenica prossima trasferta sul campo del Castegnato per la penultima di campionato della serie D nel girone C. Monte Prodeco invece battuto 3-2 in quel di Breno e salvezza matematica ancora rinviata.

“E’ stata una partita dura ma lo sapevamo - le parole di mister Romano Perticone a fine gara - abbiamo preparato la partita tutta la settimana consapevoli di trovarci di fronte una squadra che propone, gioca e prova sempre a trovare la superiorità. Siamo stati bravi nel sacrificio, nell’atteggiamento e nella disponibilità che sono le cose che fanno vincere le partite. Ora dobbiamo riproporre queste caratteristiche per tutte le partite che restano“.

TREVISO FBC 1993 3

CHIONS 1

MARCATORI: 35′ Posocco (T), 40′ Leite (T), 70′ Gnago (T), 78′ De Anna (C)

TREVISO FBC 1993: Sperandio, Salviato (86′ Beccaro), Lattuchella, Farabegoli, Mariutto, Meola (73′ Miccoli), Nunes, Arcopinto, Leite (64′ Borsato), Posocco (51′ Gnago), Sottovia (54′ De Respinis). All. Perticone

APC CHIONS: Tosoni, Severgnini, Moratti (56′ Canaku), Borgobello (78′ Casonato), Bolgan, Valenta (45′ De Anna), Tomasi (62′ Ba), Ferchichi, Cucchisi (78′ Zgrablic), Papa, Tarko. All. Stocco

ARBITRO: Guitaldi di Rimini, assistenti Lombardi e Cocomero.

NOTE - Ammoniti: Mariutto (T), Leite (T), Tarko (C), Tomasi (T), Sperandio (T). Spettattori: 1011