Calcio. La cura Perticone fa subito effetto. Il Treviso torna al successo e batte 2-0 il Monte nel derby di Marca

TREVISO Il cambio di panchina dà la scossa sperata e il Treviso riapre la corsa al terzo posto nel girone C di Serie D, complice il ko (2-0) del Bassano in case dell'ormai imprendibile capolista Clodiense.

La squadra presa in mano a inizio settimana dal debuttante mister Romano Perticone, vince il derby di Marca con il Monte Prodeco che arrivava alla sfida con il morale alle stelle. Il derby si decide nella prima frazione di gioco con due colpi ravvicinati da knock out assestati dal Treviso. Prima Arcopinto poi Sottovia che ritrova la via del gol dopo il lungo digiuno dettato dall'infortunio, annichiliscono le velleità dall'undici di Vernucci in pochissimi minuti. Il 2-0 non cambierà fino al termine del match. Il Treviso che ritorna al successo dopo un pareggio e de sconfitte consecutive, resta quarto ma a 2 lunghezza dal Bassano, mentre il Monte, nono, deve ancora rinviare i festeggiamenti per la matematica salvezza con la zona calda che comunque resta a 5 lunghezze a quattro giornate dalla fine.