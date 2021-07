PERAROLO DI CADORE - A Perarolo di Cadore è stato riaperto il bar, l’unico del centro storico del paese. Una notizia accolta con gioia dai residenti dopo che la precedente gestione aveva chiuso per andare in pensione. Sono passati due anni, i peggiori del secolo per la pandemia che, non solo ci ha costretti in casa, ma ha pure impedito o rallentato, come in questo caso, la concretizzazione di progetti.

