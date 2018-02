Ubriaco fradicio: sviene in auto e rischia di morire assiderato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO -fradicioin macchina: ha rischiato di morire. Solo il tempestivo allarme della vicina, che ha notato quell'uomo privo di sensi nell'abitacolo di una vettura ieri in via Montegrappa, ha evitato il peggio. La donna ha subito chiamato il 118 e sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha prestato i primi soccorsi alla persona, che aveva passato tutta la notte in auto e che era in avanzato stato di ipotermia, al limite dell'assideramento. Grazie alla vicina se la caverà: dopo le cure all'ospedale, le temperature hanno iniziato a rialzarsi e è stato anche disintossicato dall'elevato alcol che aveva ingerito. Ma è il secondo caso in pochi giorni. Il miracolato è un 55enne ucraino. Dopo aver bevuto eccessivamente, probabilmente nella giornata di giovedì, ha perso i sensi nella sua auto. Ci è rimasto tutta la notte rischiando di morire visto che è stata caratterizzata da temperature rigidissime. Nessuno lo ha cercato ed è rimasto al freddo per diverse ore...