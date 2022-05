BELLUNO Archiviata con soddisfazione la stagione sciistica, sulle Dolomiti gli impiantisti pensano già a quella estiva. Di anno in anno, aumenta il numero di turisti che sceglie di utilizzare cabinovie e seggiovie per rendere più agevoli le escursioni in quota e di conseguenza l’offerta rivolta a loro si è sviluppata sempre di più. Così il consorzio Dolomiti Superski (che nel Bellunese annovera Cortina, Arabba/Marmolada, Ski Civetta e Falcade/passo San Pellegrino) ha ideato Dolomiti Supersummer, un carosello di 16 comprensori (inclusi quelli di Trentino e Alto Adige) che mettono a disposizione dei clienti più di 100 impianti sui quali si sale utilizzando un’unica tessera. E sulla maggior parte di questi si possono caricare anche le biciclette, per la gioia di chi ama pedalare tra le vette risparmiandosi la fatica dei dislivelli più impegnativi e riservando le energie ai tragitti in altitudine o al divertimento in discesa, potendo contare su oltre 24.000 metri di dislivello negativo.

I PASS

Le tessere giornaliere per salire sugli impianti la prossima estate costeranno 51 euro (prezzo per gli adulti), incluso il trasporto della bicicletta. Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare tessere plurigiornaliere (quella per 3 giorni a scelta su 4 costerà 115 euro, quella per 5 giorni su 7, 150 euro). Oppure si potrà optare per lo stagionale a 370 euro. Questi sono i prezzi delle tessere che consentono di spostarsi tra i diversi comprensori, ci saranno poi le offerte delle singole valli.

IL CALENDARIO

Ma ecco nel dettaglio le località delle Dolomiti bellunesi dove sono già state annunciate le date delle aperture degli impianti. Nel comprensorio di Cortina, gli impianti utilizzabili dai turisti anche in estate saranno 13. Sul passo Falzarego la funiva del Lagazuoi funzionerà dall’1 giugno al 23 ottobre, mentre la seggiovia delle 5 Torri dal 4 giugno al 2 ottobre e quella del Fedare dal 2 luglio al 18 settembre. Sul versante delle Tofane, le seggiovie Gilardon/Roncato, Tofana Express, Piè Tofana - Duca d’Aosta e Duca D’Aosta/Pomedes gireranno dal 18 giugno all’11 settembre, invece la cabinovia che dallo stadio olimpico del ghiaccio sale a Col Druscè e i 2 tronconi di funivia che portano a Ra Valles saranno attivi dal 18 giugno al 18 settembre. Sul Faloria la funivia porterà i turisti in quota dall’11 giugno al 2 ottobre. Sul monte Cristallo la seggiovia Rio Gere/Son Forca girerà dal 18 giugno al 18 settembre. Ad Auronzo la seggiovia Taiarezze/Malon sarà operativa dall’11 giugno al 18 settembre. Nell’area di Arabba e della Marmolada gli impianti messi in funzione saranno 12. La funivia che sale a Porta Vescovo aprirà dal 18 giugno al 2 ottobre così come la cabinovia DMC Europa, la seggiovia che porta al Burz si potrà prendere dal 25 giugno al 4 settembre. La funivia della Marmolada sarà aperta dal 18 giugno al 18 settembre, la seggiovia del Padon dal 25 giugno al 4 settembre. Nel vicino passo Campolongo, la seggiovia girerà dal 18 giugno al 25 settembre. La seggiovia del monte Cherz sarà operativa dal 3 luglio al 4 settembre, mentre la cabinovia Fodom che conduce verso il passo Pordoi funzionerà dal 25 giugno al 25 settembre. La funivia che dal passo porta ai 2950 del Sass Pordoi verrà attivata dal 21 maggio all’1 novembre. Nel comprensorio di Falcade e del Passo San Pellegrino verranno attivati 4 impianti, ovvero la funivia del Col Margherita dal 25 giugno al 18 settembre, la seggiovia Costabella (sul passo San Pellegrino) dal 18 giugno all’11 settembre e poi le seggiovie Falcade Le Buse e Le Buse Laresei, entrambe dal 2 luglio al 4 settembre. Sullo Ski Civetta i 3 impianti in funzione saranno, ad Alleghe, le cabinovie che portano a Piani di Pezzè e a Col dei Baldi, aperte dal 18 giugno al 18 settembre, e a Zoldo la cabinovia del Pian del Crep, operativa dal 18 giugno all’11 settembre.