Cammina con i calzettoni sulla neve e perde la scarpa legata allo zaino: soccorso dall'elicottero con un principio di assideramento

AURONZO DI CADORE - Nel rientrare dalal, un turista tedesco di 30 anni si è tolto le scarpe legandole allo zaino, perché aveva male ai piedi, e ha iniziato a camminare sulla strada innevata solo con i. Al momento di calzarle nuovamente, l'escursionista si è però accorto di averne persa una, è tornato indietro, ma non è riuscito a trovarla. Non potendo procedere oltre, la compagna è tornata al Rifugio Auronzo, dove erano stati accompagnati in motoslitta, e ha avvertito il personale, che ha allertato il 118. Sette tecnici del Soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di finanza si sono quindi preparati a intervenire a Misurina, mentre, rientrando da una missione, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato deviato sulle Tre Cime. Dopo aver individuato dove si trovava l'uomo, l'elicottero è atterrato al Rifugio Lavaredo. Equipe medica e tecnico di elisoccorso lo hanno quindi raggiunto a 200 metri di distanza per poi riportarlo alla piazzola. Il 30enne con unè stato trasportato all'ospedale di Pieve di Cadore.