Soggiorni in hotel di lusso a Cortina pagati dagli ignari titolari delle carte di credito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA - Pagavanoacquistati in rete concarpiti in maniera fraudolenta. Stroncato dalla Polizia di Belluno un sodalizio di truffatori insolventi che aveva utilizzato numerose carte per soggiorni in alberghi e residence di lusso a. La tecnica era collaudata: gli indagati utilizzavano in maniera massiccia le carte di credito per prenotare soggiorni nelle strutture più esclusive della conca acquistati sul sito di vendita on line. Con le carte hanno comperato anche una serie di prodotti di lusso.