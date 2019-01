SuperEnalotto, centra un 5 da 22mila euro: è caccia al fortunato a Lozzo

BELLUNO - Colpo fortunato nell’ultimo concorso del SuperEnalotto a Lozzo di Cadore (Belluno): nell’ultimo concorso di martedì centrato un "5" da 22mila euro. La schedina vincente è stata convalidata alla tabaccheria De Meio, in via Roma 233. Non ci sono "indizi" sul fortunato, ma in zona è scattata la "caccia".



Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 95,2 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e settimo nella storia del gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA