BELLUNO - Axel Bassani conquista il titolo 2022 di miglior pilota Superbike fra le scuderie indipendenti (non “ufficiali”, non direttamente collegate cioè alle aziende produttrici delle moto). Il titolo è arrivato in Indonesia, nella notte italiana fra sabato e domenica, al termine della sprint Superpole race che separa le due gare lunghe del fine settimana.

Sono stati 10 giri tirati che hanno visto il feltrino Axel combattere con calibri come Bautista, neocampione mondiale con la Ducati; Lowes (Kawasaki) e Redding (Bmw) tagliando al quinto posto. Tanto basta al ducatista serenese per portare a compimento la bellissima opera intitolata “Vittoria”. Il titolo è sfuggito lo scorso anno per soli 18 punti, vinto da Garrett Gerloff (Yamaha), e conquistato in questa stagione (219 i punti di Bassani) con 98 punti di vantaggio sempre sull’americano (121), numeri che poi sono cambiati nella successiva gara 2. La cavalcata è stata nettamente superiore a quella dello scorso campionato grazie a un pilota in crescita, a una scuderia come la Motocorsa Racing più forte e a un mix tra i due quasi perfetto: 3 volte terzo (2 in Francia e una in Argentina) a differenza del solo podio centrato nel 2021 (secondo posto in Catalunya). Un successo che premia il pilota ma anche la scuderia, un binomio sempre fra i più quotati.



OBIETTIVO CENTRATO

Quasi superfluo sottolineare al soddisfazione di Axel - 23enne di Feltre - e del suo team dopo il successo notturno (nella notte italiana ovviamente): «Era il mio obiettivo - spiega Bassani al sito gpone.com - nella scorsa stagione ma è sfuggito all’ultima gara per una caduta. Ce l’ho fatta e penso sia frutto di un buon lavoro. Ho fatto 3 podi e penso di poter vincere una gara».

Ovviamente tutto deve funzionare al meglio e Axel lo sa, precisa anche cosa: «Devo iniziare bene già il venerdì con le prove, i tre che arrivano sempre davanti sono già al meglio il primo giorno. Io ci arrivo la domenica e questo non è sufficiente, devo fare come loro». Bassani prosegue: «Spero che il prossimo anno Ducati mi dia una mano a stare fra i migliori perché so di poter arrivare fra i primi tre posti in campionato». Attualmente Axel occupa il settimo posto della classifica generale (lo scorso anno ha chiuso nono), mancano però ancora 3 gare sul circuito australiano di Phillip Island dove si correrà il prossimo fine settimana. Orari ancora favorevoli ai nottambuli con la Superpole alle 3.10 e gara 1 alle 6 di sabato mentre la Superpole Race alle 3 e gara 2 alle 6 di domenica.



SUL CIRCUITO DI MANDALIKA

Il fine settimana sul circuito di Mandalika ha visto le tre vittorie di Razgatlioglu (Yamaha), l’ottavo e i due quinti posti di Bassani e i due secondi posti nelle gare lunghe e il quarto nello sprint di Alvaro Bautista che portano il titolo iridato alla casa di Borgo Panigale. Dopo il successo di Pecco Bagnaia in MotoGp la Ducati ringrazia anche lo spagnolo. Questa la classifica: Bautista (Ducati) 553; 2. Razgatlioglu (Yamaha) 487; 3. Rea (Kawasaki) 450; 7. Bassani (Ducati Ind) 230.