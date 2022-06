BELLUNO Grandissimo quarto posto per Axel Bassani. Il pilota di Seren del Grappa della Motocorsa racing centra un piazzamento che lo fa entrare di diritto nei migliori del circuito mondiale della Superbike. Un podio sfiorato per un soffio, ma il modo in cui è nato non fa che confermare ancora una volta le grandi capacità del ducatista. Sul circuito di Misano - che pure Axel non ama anzi non lo inserisce tra i preferiti - Bassani aveva già fatto vedere qualcosa di buono nelle prove del venerdì con il quinto posto della prima prova libera, quasi annullato dal dodicesimo della seconda, ma confermato dal quinto della terza che ha fatto ben sperare per Superpole e gara 1. Tutto si è materializzato nel risultato della gara di ieri che lo ha portato ai vertici mondiali confermando la prima posizione nella classifica Indipendenti.

SABATO

Nella mattinata di ieri Axel e la sua Panigale V4R hanno chiuso come detto la terza prova libera con il quinto posto. La Superpole che stabilisce la griglia di partenza invece ha regalato poche soddisfazioni rispetto all’ultima prova con un decimo posto che grida vendetta. Bassani lo sa che può far meglio e lo dimostra proprio in gara 1 e proprio alla partenza. La sua è la prima posizione della quarta fila, esterno al gruppo. Ci mette poco, al verde la Ducati del serenese si infila nel gruppo e conquista subito il quinto posto. Un avvio degno di un campione che permette a Bassani anche di arrivare al quarto posto dopo soli 2 giri dei 21 previsti. A cedere agli attacchi di Axel è l’italiano Rinaldi su Ducati ufficiale. Il passo è quello buono per mantenere la posizione, ma forse una piccola differenza sulle prestazioni delle moto favorisce Rinaldi che a 10 giri dal termine si porta davanti.

LA RINCORSA

Negli ultimi 10 giri qualcosa cambia in favore di Axel. La gara come sempre è combattuta nei primi tre posti con i soliti Bautista (Ducati), Rea (Kawasaki) e Razgatlioglu (Yamaha) a dare spettacolo. Questa volta però la sorte gioca un brutto scherzo al turco della Yamaha costringendolo al ritiro per un guaio tecnico. Tutti scalano di un posto e Axel si ritrova quarto all’inseguimento di Rinaldi che purtroppo non viene sorpassato. La bandiera a scacchi così recita: Bautista, Rea, Rinaldi e Bassani. Ecco le classifiche. Assoluta: 1. Bautista 186; 2. Rea 164; 3. Razgatlioglu 109; 9. Bassani (56). Indipendenti: 1. Bassani (56); 2. Baz (39); 3. Gerloff (33).

IL PROGRAMMA

Infine gli orari di oggi: alle 11 la Superpole Race su Sky mentre alle 15.15 gara 2 su Sky e TV8 in diretta.