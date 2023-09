Axel Bassani ha la sua moto "ufficiale": prossimo Mondiale Superbike in sella alla Kawasaki

L'annuncio tanto atteso è arrivato: Axel Bassani, talento emergente del motociclismo italiano, correrà il prossimo Mondiale Superbike per una scuderia e una moto "ufficiali", lui che da un anno e mezzo è il dominatore della classifica degli "Indipendenti", in sella alla Ducati del Team Motocorsa. Ma dal prossimo Mondiale Superbike, Bassani sarà in gara per la Kawasaki. Per il pilota bellunese (anzi feltrino, di Seren del Grappa per l'esattezza), 24 anni d'età, si aprono prospettive importanti. Starà a lui e al suo talento imporsi contro i mostri sacri della categoria.

