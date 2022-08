Motogp: già sfumato il sogno Misano per il talento feltrino della Superbike Axel Bassani

Sarebbe stata l'occasione di vedere un pilota veneto nella Motogp, ma il sogno di Axel Bassani, talento emergente del Mondiale Superbike, è già sfumato. La voce, subito confermata dallo stesso Axel, 23 anni, feltrino di Seren del Grappa, circolava da ieri: costretta a rinunciare allo spagnolo Mir, infortunato, e per lo stesso motivo anche al collaudatore Guintoli, la Suzuki cercava un pilota per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma da venerdì 2 a domenica 4 settembre. Prima scelta Danilo Petrucci, sotto contratto per la Ducati e attualmente impegnato nel circuito americano. "Ma per mille motivi - spiega Alberto Vergani, manager del pilota ternano e dello stesso Bassani - c'è stata una manifestazione d'interesse anche per Axel. Giovane, veloce, intelligente, ha molte qualità". Così quando la Ducati ha fatto capire che a Petrucci non sarebbe stato dato il via libera, in molti hanno pensato che Bassani, in passato impegnato nella Moto 2 ma mai nella Motogp, e attualmente in testa alla classifica delle scuderie indipendenti (la Motocorsa) nella Superbike, avrebbe avuto la grande occasione. "Invece la cosa è già tramontata - rivela Vergani - alla Ducati la cosa non piace, così la Suzuki o lascerà la moto ferma, o ci farà salire un giapponese". La carriera di Bassani è comunque in ascesa, proprio in virtù della continuità dimostrata nel Mondiale Superbike. Per lui difficile si apra un'altra finestra nella Motogp, secondo Vergani (e secondo la quasi totalità degli addetti ai lavori) il prossimo passo sarà una moto ufficiale nel Mondiale Superbike. Michael Rinaldi è in scadenza, proprio con la Ducati. "E in un'intervista è stato lo stesso Petrucci - dice ancora il manager Vergani - a dire che se la Ducati, al posto di Rinaldi, non prende lui, allora dovrebbe prendere Axel".