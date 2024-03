Oliver Bearman, chi è il pilota che sostituirà Sainz a Jeddah: età e carriera. Ieri l'ultima pole

Sarà Oliver Bearman a prendere il posto di Carlos Sainz a Jeddah. Colpito da appendicite, il pilota Ferrari non potrà infatti partecipare alla seconda gara dell'anno.

Al suo posto il 18enne inglese, riserva della scuderia italiana e della Haas.

Sainz colpito da appendicite, dovrà essere operato e salta Jeddah: al suo posto Oliver Bearman

Oliver Bearman, chi è

Nato a Chelmsford (Inghilterra) l'8 maggio del 2005, Oliver Bearman ha 18 anni. Diventato il primo pilota in assoluto a vincere sia il campionato italiano che quello tedesco di Formula 4, nel 2022 è stato selezionato dalla Ferrari Driver Academy, diventando per la stagione 2024 il pilota di riserva sia della Scuderia Ferrari che della scuderia statunitense Haas.

Gli inizi

La carriera di Bearman inizia nel 2013, anno in cui corre per la prima volta in kart a livello agonistico. Nel 2017 vince il Kartmasters British Grand Prix, mentre nel 2019 vince la serie europea IAME per poi ripetersi l'anno successivo nella IAME Internazionale. Nel 2020 inizia la sua carriera in monoposto nel Campionato ADAC di Formula 4 con il team US Racing. La prima vittoria arriverà all'Hockenheimring, dove conquisterà il suo primo posto, conquistando poi altri due podi che lo porteranno al settimo posto nella classifica finale. Nello stesso anno partecipa poi a tre round del Campionato italiano di Formula 4, dove conquista un secondo posto dietro a Gabriele Minì e un primo posto nella prima gara a Vallelunga. Nel 2021 si iscrive a tempo pieno nei due campionati di Formula 4 con il team Van Amersfoort Racing. Nella serie italiana conquista la sua prima vittoria nella quinta gara della stagione a Misano. Da questo momento in poi arriveranno sei vittorie di fila, interrotte nella terza gara di Imola, dove verrà squalificato. Conquista poi un'altra vittoria in Austria e tre a Monza, raggiungendo un totale di 11 vittorie che gli varranno il titolo. Nella serie tedesca Bearman lotta per il titolo contro Tim Tramnitz fino alla penultima gara, spuntandola in fine grazie alla sua sesta vittoria nella serie.

L'esperienza in Formula 3

Sempre nel 2021 Bearman partecipa ad alcune gare del campionato di Formula 3 BRDC con il team Fortec Motorsports, conquistando anche due secondi posti. L'anno successivo con il team Mumbai Falcons partecipa alla Formula Regional Asia, dove chiuderà quindicesimo in classifica con un podio conquistato a Dubai. Nel novembre dello stesso anno partecipa ai test post stagionali del Campionato di Formula 3 a Valencia con il team Prema Powerteam, per poi passare ufficialmente nel team italiano per la stagione 2022 della F3 insieme a Jak Crawford e Arthur Leclerc. Alla prima gara della stagione chiude secondo dietro a Isack Hadjar, conquistando il suo primo podio in F3. Dopo altri tre podi, nella prima di Spa-Francorchamps vince la sua prima gara nella categoria. Dopo un weekend incolore a Zandvoort, Bearman conquista un terzo e un secondo posto nel round finale di Monza, chiudendo al terzo posto in classifica generale e secondo tra i rookie.

Il passaggio in F2

Il 2023 è l'anno del passaggio in Formula 2 per Bearman. Sempre in Prema, il pilota ottiene la pole position e vince entrambe le corse a Baku, dopo i primi tre round sotto tono. Conquista la Pole anche a Barcellona, dove riesce a vincere la corsa davanti al brasiliano Enzo Fittipaldi. Nella Sprint dell'Hungaroring torna a podio arrivando terzo dietro a Dennis Hauger e Ayumu Iwasa. A seguito di due weekend deludenti a Spa e a Zandvoort, torna a sorprendere vincendo la Feature Race di Monza. A fine stagione il pilota britannico chiude al sesto posto in classifica piloti e secondo tra i rookie dietro a Victor Martins. Per la stagione 2024, Bearman viene confermato dal team per la sua seconda stagione in Formula 2.

L'arrivo in F1

Insieme ad altri tre piloti, nel 2021 Bearman viene selezionato per le Scouting World Finals della Ferrari Driver Academy. Annunciato come nuovo membro dell'Academy dalla FDA insieme al brasiliano Rafael Camara, per due anni consecutivi viene nominato tra i finalisti per il premio Aston Martin Autosport BRDC Award, nel 2021 con Jonny Edgar, Louis Foster e Zak O'Sullivan e nel 2022 con Louis Foster, Jamie Chadwick e Luke Browning. Nel 2023 prende parte a due prove libere della Formula 1, la prima in Messico e la seconda ad Abu Dhabi, guidando per la Haas F1 Team. Per raggiungere i punti necessari per ottenere la Superlicenza, scende sul Circuito di Fiorano con la Ferrari SF21. Bearman nelle due prove libere ha utilizzato il numero di gara 50, numero assegnato alla Haas per i piloti di riserva, anche se il pilota britannico ha affermato che semmai dovesse essere promosso in Formula 1, sceglierebbe di correre con il numero 87, poiché era il numero con cui correva il padre. Per la stagione 2024 il pilota britannico diventa uno dei piloti di riserva della Scuderia Ferrari e della scuderia statunitense, Haas F1 Team. Nel gennaio a Barcellona partecipa a due giorni di test con la Ferrari F1-75. Debutterà come pilota titolare al GP d'Arabia Saudita, in sostituzione di Carlos Sainz, affetto da appendicite.

L'ultima pole

Risale proprio a ieri l'ultima pole di Oliver Bearman. Con un tempo incredibile - 1:42.217 - il pilota inglese è riuscito infatti a imporsi in Arabia Saudita, negando per soli 25 millesimi il primato a Kush Maini.