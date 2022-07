BELLUNO - Sempre tra i grandi, anche nel World Ducati Week, settimana in cui la casa motociclistica di Borgo Panigale ha celebrato se stessa, i suoi piloti, i suoi tifosi, accorsi a migliaia a Misano. Axel Bassani ha centrato un'altra prestazione di rilievo con il settimo posto nella Race of Champions, la Corsa degli assi ducatisti organizzata sabato sul circuito Marco Simoncelli. In pista tutti i piloti che gareggiano con la Ducati nelle categorie MotoGp, Superbike e Supersport. Una prova che non assegna punti ovviamente, ma pur sempre una vetrina importante sfruttata da Bassani come solo lui sa fare e come ha dimostrato in questo primo spicchio di campionato mondiale Sbk. Un bel modo per farsi un regalo alla vigilia del 23esimo compleanno festeggiato ieri: lo hanno celebrato in tanti, compresi i profili social ufficiali della Superbike (wolrdsbk), dove a migliaia gli hanno voluto indirizzare gli auguri. C'era quindi il meglio del meglio dei piloti Ducati a Misano Adriatico: Bassani è rimasto dietro ai soli assi MotoGp. Sulla griglia ovviamente solo Ducati suddivise fra 2 modelli di Panigale, V4S e V2. Un ottimo spunto in partenza porta in testa Francesco Pecco Bagnaia, secondo lo scorso anno nel Mondiale MotoGp, abile poi a gestire i tentativi di rimonta. Buonissima la prova di Bassani, già abituato alla Panigale (corre con la V4R) e alla fine piazzato proprio in mezzo agli esperti piloti della MotoGp regalando emozioni per tutti i giri della prova.

LA STIMA DI GUIDO MEDA

Lo stesso Guido Meda, commentatore Sky, ha parlato di «gran bella gara di Bassani, pilota molto chiacchierato per la prossima stagione». La possibilità che al pilota feltrino venga affidata una moto ufficiale si fa quindi sempre più concreta, vista la considerazione che lo circonda.

«IL FUTURO NON DIPENDE DA ME»

Durante l'evento di Misano, Bassani ha rilasciato dichiarazioni al sito gpone.com: «Il futuro? Purtroppo non ho il controllo della situazione. Devo solo entrare in pista e fare il meglio che posso per cercare di stare davanti agli ufficiali. Poi chi di dovere prenderà le decisioni». E l'accoglienza del popolo Ducati? «È stato davvero divertente, una bella emozione vedere tutti quei tifosi così appassionati: Ducati è Ducati!».

TAPPA IN REPUBBLICA CECA

Il Mondiale Superbike tornerà da venerdì a domenica, nell'Autodromo di Most in Repubblica Ceca. Axel guida la classifica delle scuderia indipendenti con 88 punti seguito dal francese Baz (Bmw, 60) e dall'americano Gerloff (Yamaha, 48); in testa al Mondiale sempre lo spagnolo Bautista (Ducati, 246 punti), ottavo Bassani.