Sospirolo, incendio in una cava cantiere: a fuoco una pala gommata Foto

Poco prima delle 5:30, i vigili del fuoco sono intervenuti presso la cava cantiere di calce di via Masiere aper ldi unaI pompieri intervenuti da Belluno con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno spento utilizzando lail mezzo di movimento terra. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della pala meccanica da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 8 circa.