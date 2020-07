SOSPIROLO

Un’ora e 10 di viaggio, 3 cambi di bus per fare 20 chilometri, e al ritorno un’ora e 25 di corriera e poi 15 o 45 minuti a piedi. Insomma un’odissea il viaggio in autobus da e verso il lavoro per Pamela Fossen, di Oregne di Sospirolo. Ogni mattina deve andare a Feltre, alla cooperativa dove lavora come operaia: non ha un’auto e utilizza il servizio pubblico. Solo che, da quando c’è la pandemia e Dolomitibus ha tagliato le corse, sta diventando una vera e propria sfida continuare a lavorare. Per tre ore di lavoro deve farsi quasi 4 ore di viaggio. «I servizi sono molto scarsi - denuncia Pamela Fossen -, ma l’abbonamento è sempre uguale: pago 72 euro mensili per il viaggio Oregne-Feltre, ma prima ci mettevo 40 minuti, ora è un incubo. E nella mia situazione ci sono tanti pendolari: ci sfoghiamo con gli autisti che dicono che segnalano le carenze, ma tutto resta sempre come prima».

LA PARTENZA DI BUONORA

Ore 6.19 Pamela sale sulla corriera della Dolomitibus che da Oregne la porta in piazza a Sospirolo dove arriva alle 6.31. Qui deve scendere perché quella stessa corriera deve passare anche al Mas. «Poi quello stesso bus- spiega -torna a prendermi in piazza alle 6.56 ci risalgo e vado a Santa Giustina». A Santa c’è il cambio obbligato, come accadeva anche prima della pandemia: alle 7.16 poco dopo l’arrivo c’è subito la coincidenza che arriverà a Feltre alle 7.30. Insomma un’ora e 10 per fare 20 chilometri che in auto richiederebbero 24 minuti.

IL LUNGO RIENTRO

Al ritorno, se possibile, va anche peggio. «Devo uscire prima dal lavoro -racconta Pamela - perché ho la corriera alle 11.30 a Feltre, al Casonetto». Da qui può scegliere. O arriva a Belluno a mezzogiorno e 15 e a mezzogiorno e 20 ha la coincidenza verso Maras di Sospirolo dove arriva cinque minuti prima delle 13 (dalla fermata dovrà poi farsi ulteriori 15 minuti a piedi). O scende alle Gravazze, senza andare a Belluno e si fa 45 minuti a piedi per arrivare a Oregne. «E se non finissi prima del mio solito orario -conclude - andrebbe anche peggio: prenderei il bus a mezzogiorno e mezzo al Casonetto poi alla fermata di Santa dovrei attendere un’ora e mezza».

