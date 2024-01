Prima vittoria in Coppa del Mondo per l'agordina Lucia Dalmasso

Storica vittoria per lo sport agordino e bellunese: pochi minuti fa, Lucia Dalmasso ha trionfato nel gigante parallelo di Coppa del Mondo a Scuol, in Svizzera.

Dopo una serie di secondi posti in questa stagione e un crescendo costante nella sua carriera che aveva avuto una svolta dopo un brutto infortunio che l'aveva spinta a lasciare lo sci alpino per puntare sullo snowboard, è una vittoria meritatissima per la 26enne di Falcade (compirà 27 anni il prossimo 28 maggio), che in finale ha avuto la meglio su un'altra azzurra, Jasmin Coratti. Ai quarti era stata eliminata un'altra bellunese, Elisa Caffont.

In questa stagione Lucia era stata seconda sia Davos (in slalom) sia a Cortina d’Ampezzo (gigante). In finale il duello tra le due azzurre si è concluso con la prematura uscita di Jasmin Coratti, alla prima finale della carriera. L’ultimo successo italiano nella Coppa del Mondo femminile di parallelo era datato dicembre 2018 a firma di Nadya Ochner che proprio il mese scorso ha messo fine alla propria carriera agonistica. Per quanto riguarda la stagione nel complesso, per il settore azzurro si tratta della terza vittoria dopo gli acuti dicembrini di Maurizio Bormolini e Daniele Bagozza. Dopo il turno di qualificazione, Dalmasso ha saputo raggiungere la sfida decisiva superando nell’ordine la svizzera Jenny Ladina, la tedesca Cheyenne Loch e l’esperta austriaca Claudia Riegler (51 anni!) che poco prima aveva avuto la meglio sulla bellunese Elisa Caffont, la terza azzurra capace di approdare al tabellone principale. Nel frattempo, nella parte superiore del tabellone, Jasmin Coratti l’ha spuntata sulla svizzera Julie Zogg negli ottavi e sulla tedesca Melanie Hochreiter nei quarti, per meritare quindi la sua prima finale nel confronto con la giapponese Tsubaki Miki, poi terza. Quarto posto invece per Roland Fischnaller nella prova maschile: dopo aver ceduto il passo in semifinale allo sloveno Tin Mastnak, l’altoatesino si è dovuto invece arrendere nella Small Final all’altrettanto esperto Andreas Promenegger, con Benjamin Karl a firmare infine la finale tutta austriaca.