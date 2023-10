LAMON - A quasi 5 anni da Vaia si sono conclusi gli interventi di ripristino della viabilità in Val Nuvola , nel comune di Lamon , ed è arrivata al termine la fase della “ricostruzione” . Una strada senza pace, che anche dopo la tempesta del 2018, ebbe ulteriori problemi: un tratto venne inghiottito dal violento evento meteo a fine 2020 che si “mangiò” un tratto della via utilizzata da molti anche escursionisti e ciclisti della zona, che si raggiunge dopo il paese di San Donato.

LA BORGATA

Ora è percorribile , in alto ci sono le rocce del Monte Coppolo, e si sale verso la borgata di Val Nuvola. Si scorge la chiesetta col camp a nile e si vedono case tenute in ordine. Per salire alla borgata ci sono due strade transitabili per auto di piccole dimensioni e ci sono a monte i prati. Sulla via che poi va a salire al comprensorio sciistico del Brocon ci sono anche dei garage. E qualche abitazione che vengono aperte ormai solo per l e vacanze. Nel centro della borgata nella vecchia scuola elementare tenuta ben in ordine abita l’unico abitante del paese : un giovane di 39 anni nativo di Montichiari in provincia di Brescia. Si chiama Carlo Alberto Tedeschi e lavora all’ospedale di Feltre. In caso di neve ci dice che la strada viene aperta. Con lui troviamo un originario di San Donato che si chiama Ivan Piasente , che abita ad Arten; ma è spesso in Val Nuvola. Alle ultime elezioni amministrative di Lamon che sono state vinte da Loris Maccagnan, nato a San Donato, ha partecipato anche Carlo Alberto Tedeschi con la lista di Gino Pante SIAmo Lamon.

LA SODDISFAZIONE

Tedeschi racconta che « Sono stati asportati numerosi camion di ghiaia per sistemare in sicurezza la borgata Val Nuvola » . A Lamon c’è chi tiene a questa zona frequentata da molti appassionati delle due ruote anche tedeschi. A fare compagnia a Carlo Alberto c’è un cane . L’unico abitante r acconta di una ragazza di nome Cinzia e che lei non ama la solitudine della borgata della Val Nuvola.

LE OPERE

L a lunga fase di ripristino della Val Nuvola è passata per quattro interventi , f inanziati dalla Regione Veneto . La prima opera ripristinata fu il “consolidamento del tornante di Gorna”, bivio sotto la zona di via Cismon, della provinciale Lamon . P oi la “sistemazione della viabilità via Valina-Ciess” e quindi l’ “ allontanamento delle acque di ruscellam en to superficiale in località Ren”, sul lato est dell’altura della casa di riposo e dell’ospedale . Questa ultima opera è stata conclusa in questi giorni , mettendo in sicurezza la viabilità che dal centro di San Donato, incrocio di molte strade, sale a Val Nuvola verso il passo Brocon in Trentino.