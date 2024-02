Cuffie e auricolari wireless, bluetooth: la Finanza sequestra in un negozio 672 prodotti elettronici non sicuri

BELLUNO - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Belluno prosegue i controlli presso gli esercizi commerciali della provincia, al fine di contrastare la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute. Dopo mirati sopralluoghi e anche sulla scorta di segnalazioni pervenute da altri Reparti del Corpo, le fiamme gialle hanno individuato un esercizio commerciale in Belluno dove risultavano in vendita prodotti elettronici (cuffie e auricolari wireless, bluetooth e cablati), privi delle indicazioni minime da riportare sui prodotti o le confezioni destinate al consumatore e commercializzate sul territorio nazionale.

Sono stati così sottoposti a sequestro amministrativo 672 prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente – per un controvalore commerciale complessivo di 16.900 euro -, segnalando alla competente Camera di Commercio un soggetto di nazionalità italiana, che ora rischia una sanzione prevista da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.

La condotta illecita viola l’obbligo, previsto dal Codice del Consumo, che i prodotti commercializzati riportino in maniera visibile e leggibile, in lingua italiana, la denominazione, i dati del produttore e dell’importatore, il Paese d’origine, i materiali impiegati e le istruzioni d’uso.