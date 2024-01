Sciame delle Geminidi a Cortina, la spettacolare foto di un nostro lettore

CORTINA - Novecento scatti per 2 ore totali circa: è il lavoro fatto da Nicolò Taborra, l'autore della spettacolare foto che vedete, scattata in località 5 Torri a Cortina, lo scorso dicembre durante lo sciame delle Geminidi. Le Geminidi - spiega Nicolò Taborra - sono uno sciame di meteore che non proviene da una cometa, bensì dall'asteroide denominato 3200 Phaethon, gli scienziati stimano che entro cento anni questo fenomeno non sarà più visibile poiché i detriti di tale asteroide si stanno man mano esaurendo a causa di ogni passaggio verso la Terra dove bruciano nell'atmosfera dando origine a uno degli spettacoli astronomici più belli dell'anno».

«Un'altra cosa - aggiunge il fotografo - è che il colore delle meteore varia a seconda della loro composizione chimica, ad esempio avremo delle scie viola in presenza di calcio nella meteora, blu/azzurrina in presenza di ferro, verde in presenza di magnesio, arancione per la presenza di sodio e rossa in presenza di ossigeno/nitrogeno.