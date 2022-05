Giù nel dirupo per 15 metri: miracolato l'ex sindaco di Santo Stefano

SANTO STEFANO - La strada del Cianà scivolosa, per la pioggia, nel tardo pomeriggio di ieri ha tradito l’ex sindaco di Santo Stefano, nonché già assessore provinciale. Silver De Zolt stava scendendo da Cima Canale, in Val Visdende. Aveva appena concluso la prima serie di tornanti e superato il primo ponte sul Piave. A pochi metri dall’inizio della lunga discesa, anziché effettuare la curva, per il manto stradale bagnato, si è trovato con il proprio mezzo che procedeva in linea retta. Il percorso dell’auto, una Jeep Cherokee bianca, si è fermato contro un sasso, 15 metri sotto la strada. Fortunatamente il politico comeliano non si è fatto male ed in autonomia ha chiamato il 118, che ha allertato il distaccamento dei vigili del fuoco. Sul posto si sono immediatamente recati anche i carabinieri della stazione di Santo Stefano e un’ambulanza che ha trasferito Silver De Zolt al pronto soccorso dell’ospedale di Pieve, dove sono stati effettuati gli accertamenti di rito. L’incidente è avvenuto alle 18.30.

Dal comando centrale di Belluno dei pompieri è invece arrivata la autogru, necessaria per recuperare il mezzo, con un’operazione che si è protratta fino attorno alle 22, contando sul supporto della fotoelettrica. Il traffico non ha subito alcun rallentamento o sospensione.

L’ex primo cittadino è molto noto in provincia e, appena si è diffusa la voce di quanto accaduto lungo il Cianà, in molti hanno manifestato la vicinanza con telefonate alla famiglia e messaggi di una pronta e completa ripresa. Nel 2009, 1.509 voti lo hanno catapultato a Palazzo Piloni, dove ha guidato i settori di caccia, pesca e trasporti. Una vita passata tra il lavoro alla Dolomitibus, fino alla quiescenza, e la politica per Silver De Zolt, amministratore di lungo corso, con gli hobby che vanno dalla vicinanza agli alpini, dei cui raduni è un abituale partecipante, alla lettura di libri di carattere storiografico. È stato, inoltre, consigliere della Comunità montana del Comelico e Sappada e consigliere provinciale dal 1995. In Comune ha ricoperto anche la carica di assessore e vicesindaco. Sino al 1993 è stato consigliere della Regola di Campolongo. L’auto di De Zolt è uscita di strada all’imbocco della discesa che porta al secondo ponte, che prossimamente verrà sostituito da un altro posto nei pressi della galleria paramassi, dove riprenderanno i lavori di allungamento. Qui comincia la salita nel cui senso opposto transitava il politico, assiduo frequentatore della Val Visdende.