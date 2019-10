Intrappolate nelle sabbie mobili: tre ragazze salvate dal fango

di Lauredana Marsiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tre ragazze di Belluno, due diciottenni e una terza che lo diventerà a giorni, sono state salvate ieri pomeriggio dai vigili del fuoco di Belluno. Avevano deciso di lasciare il sentiero che corre tra la spiaggia di Farra e Poiatte per raggiungere una barca in secca a circa 50 metri alla riva, quando, dopo una ventina di metri, sono sprofondate nel fango. Impossibilitate a muoversi e immerse fino a metà coscia, hanno chiamato i vigili del fuoco con il telefonino. Cercare di liberarsi da soli, quando si è bloccati dalla cosiddette sabbie mobile, peggiora solo la situazione, ma è anche vero che non si sprofonda mai del tutto.