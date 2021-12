SEDICO - Un quarto di secolo e di successi per la Rolmec, l'azienda di meccanica di precisione sedicense che si è ritagliata in questi anni uno spazio importante nel mondo produttivo bellunese, ma non solo, creando via via anche molta occupazione. «Siamo felici ha scritto in occasione di questo compleanno il titolare dell'azienda, Mario Roldo - di rivolgere un pensiero a tutti coloro che hanno preso parte alla sua Storia. Sono stati 25 anni di obiettivi mirati, scelte e cambiamenti talvolta audaci, 25 anni di impegno costante e tante soddisfazioni». Un ringraziamento speciale, in occasione di questo compleanno un poco condizionato anche dal Covid, Roldo (che è stato a lungo anche amministratore comunale a Sedico, ad esempio nella veste di assessore allo sport) lo ha rivolto «ai nostri clienti che in questi anni hanno creduto in noi e ci hanno reso partecipi dei loro successi». Ma lo stesso Roldo ha voluto anche ringraziare «i nostri partner, i nostri dipendenti e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il raggiungimento di questo traguardo». «Guardiamo con entusiasmo al futuro ha concluso nel suo messaggio - certi che questa ricorrenza possa diventare un nuovo punto di partenza». Attualmente il gruppo dispone di un'ottantina di collaboratori tutti tecnicamente molto preparati. La Rolmec si è innestata sulla tradizione di una ditta preesistente, la Decolletages, anch'essa fondata da Roldo. Tale ditta era sorta agli inizi degli anni Ottanta come azienda artigianale operante nel settore della micromeccanica di precisione.



LA STORIA

Il primo laboratorio era stato il garage di casa Roldo, a Roe Alte. «Affermatasi negli anni attraverso un costante aggiornamento tecnologico delle macchine e la crescita professionale del personale raccontano adesso con orgoglio in azienda - la Rolmec si è specializzata nella produzione di particolari complessi nei differenti settori della meccanica di precisione». Nel 1996 è nata invece la Rolmec srl che attraverso specifici reparti realizza una produzione diversificata e di alta qualità rispondente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Nel 1998 Roldo inaugurò un futuribile stabile di novemila metri quadrati disposto su tre piani nella zona artigianale di Tappole che comprende, oltre alla produzione, anche una sala prototipi dove vengono progettate soluzioni e costruiti componenti nei diversi materiali per i vari settori della meccanica. «Rolmec spiegano ancora in azienda - realizza pezzi su commissione e conto terzi per i più svariati settori, dall'automotive alla componentistica specialistica, dai sistemi di stampaggio all'occhialeria. Le lavorazioni rispettano standard di precisione e affidabilità costantemente in evoluzione nel settore e soddisfano le commissioni ad hoc avanzate dall'attuale clientela, che presenta caratteristiche diversificate». Nel campo dell'occhialeria, poi, la Rolmec lavora sia con i più importanti marchi del settore che con aziende medio piccole che si posizionano in punti differenti della filiera di produzione. Negli altri ambiti, Rolmec sta aumentando il numero di clienti «grazie all'introduzione di nuove tecnologie e la costruzione interna di attrezzature più efficaci che sono in grado di contrarre i tempi di produzione e garantire elevati standard di qualità». «Le richieste di progettazione spiegano ancora in Rolmec - provengono dai clienti che sempre più stringono con le aziende terziste uno stretto rapporto di collaborazione entrando direttamente nella fase di progettazione».