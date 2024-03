SEDICO (BELLUNO) - La sua voce grave ricordava tantissimo quella di De Andrè. E quella voce ha incantato tantissimi bellunesi che amavano soprattutto il cantautore genovese. Perché Fausto Furlan, scomparso a soli 67 anni, era un artista molto apprezzato in provincia (si esibiva spesso, con la sua chitarra, almeno prima del Covid, ad esempio all'Insolita storia, ma si era fatto conoscere ed apprezzare un po'ovunque). Invece, improvvisamente, ma dopo anni in cui si era un po' ritirato, Furlan se n'è andato. A darne la notizia sono stati la moglie con i figli e le sorelle.

Furlan, che abitava da qualche anno a Mas di Sedico, sarà comunque sepolto nel cimitero di Belluno, a Prade. I funerali si terranno nella chiesa del Mas, lunedì, 18 alle 17. La salma sarà quindi cremata.

Furlan (che sull'epigrafe ha voluto mettere proprio la foto della sua chitarra) era un profondo conoscitore dell'opera di De Andrè. Attento analizzatore dei suoi testi, aveva proposto un po' ovunque in provincia e non solo dei viaggi musicali attraverso i brani più noti del musicista genovese. Ed ogni brano, abitualmente, veniva spiegato e commentato con molta sensibilità, in modo da guidare l'ascoltatore a una migliore comprensione delle metafore comunicative e della poesia dell'indimenticato cantautore. Di cui, sull'epigrafe, ha voluto riportare alcuni versi: «Mi sono visto piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo. Mi sono visto di spalle che partivo. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno, anima mia!».