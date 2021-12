PADOVA - L'appuntamento è per stasera a cena. A casa sua, quindi, festeggerà il compleanno, attorniato dai familiari più stretti, cioè la moglie Rossella, i figli Gianni e Marco, i fratelli e i nipoti, a cui è profondamente legato e con i quali condivide i grandi valori che hanno caratterizzato la sua lunga vita. Ma le manifestazioni di affetto in occasione di questa importante ricorrenza inizieranno di prima mattina, grazie alle iniziative dei suoi 4.500 collaboratori, come ama definirli lui, che hanno predisposto una serie di simpatiche sorprese per fargli arrivare un corale e affettuoso augurio.

Francesco Canella, il papà dei supermercati Alì, oggi compie 90 anni, a conclusione, tra l'altro, di un 2021 denso di celebrazioni per l'azienda che aveva fondato nel 1971, esattamente mezzo secolo fa con l'apertura del primo punto vendita in via Curzola, e di cui è presidente. Pertanto, per celebrare come merita un imprenditore lungimirante, che ha fatto della gentilezza la sua cifra, i dipendenti si sono mobilitati affinché per lui questa si trasformi in una giornata indimenticabile.



LE INIZIATIVE

La prima dimostrazione di quanto gli siano legati il festeggiato l'avrà appena sveglio quando, come d'abitudine, leggerà i giornali dove, sulla scia di una tradizione ormai consolidata, troverà una pagina che i dipendenti hanno voluto dedicargli. Questi ultimi, poi, hanno preparato uno spot radiofonico con queste frasi: «Francesco, sei come un padre che ascolta, un amico che consiglia, un fratello che accompagna. Grazie. Perché senza di te, la grande famiglia Alì non esisterebbe. Grazie per i valori che ci hai trasmesso». Il testo verrà trasmesso dalle maggior emittenti locali nella fascia oraria in un cui lui, come ogni giorno, sarà in auto per andare in ufficio, nella sede centrale di Alì, in via Olanda: ebbene, il signor Francesco non solo sentirà dalla radio le parole ricche di calore di coloro che lavorano nell'azienda di famiglia, ma lungo il percorso si imbatterà anche in una serie di manifesti che sono stati affissi, che riportano il suo volto e altri auguri. Infine, ad accoglierlo in Zona industriale saranno i collaboratori che in tutta sicurezza, da dietro una protezione in plexiglass, si metteranno in fila per salutarlo.



LA VICINANZA

«Questo ha commentato il figlio Gianni, vicepresidente è un altro importante anno che si chiude per la famiglia Alì, forte della consapevolezza che alla base della storica azienda ci siano sempre gli stessi valori. Tramandati da un padre ai propri figli, fratelli, nipoti e collaboratori tutti. Valori, come la famiglia, il bene comune, l'onestà, l'integrità, che hanno consentito a papà di dare concretezza al suo sogno imprenditoriale, mettendo sempre al centro del suo fare business la persona, la comunità e la volontà di migliorare la vita. E che rappresentano la chiave di volta per una crescita aziendale prosperosa e sostenibile nei confronti del territorio e della comunità».